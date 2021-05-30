Черные точки также называют открытыми комедонами. Они образуются, когда поры закупориваются смесью кожного сала и ороговевших клеток кожи. О причинах их появления и способы избавиться от черных точек в домашних условиях рассказал косметолог Станислав Арканников в своем Instagram. Причины появления черных точек: ⠀ Генетические. ⠀ ⠀ Унаследованные расширенные поры сузить полностью не получится, можно только сделать это на время. ⠀⠀ Гормональные. ⠀⠀ В период полового созревания из-за гормонального скачок повышается выделение кожного сала, что приводит к появлению угрей и комедонов. Детская акне и подростковые камедоны. ⠀⠀ Неправильное питание. ⠀ ⠀ На сегодняшний день прямая связь между питанием и состоянием кожи научно не установлен. Однако замечено, что обострение проблем с кожей часто случается, если в рационе появились: ⠀ жирные блюда; ⠀ шоколад; ⠀ молоко и жирные молочные продукты; ⠀ углеводы; ⠀ сахар. ⠀

Иллюстративное фото (pexels.com) ⠀ Неправильная косметика: ⠀ недостаточная очистка; ⠀ нерегулярное отшелушивание; ⠀ слишком жирные и плотные кремы в теплое время. ⠀ Что делать дома: ⠀ умываться 2 раза в день, особенно не забываем утром, именно утром максимальная выработка кожного сала, ⠀ не применяем косметику, вызвала ранее образования черных точек, ⠀ сузить поры можно спиртом и спиртосодержащими составами, но не увлекаемся часто, спирт сильно сушит кожу, а кожа от сухости быстрее стареет. ⠀ активно используем пилинги для домашнего ухода с миндальной кислотой. рН такого пилинга для дома не должна быть ниже 3,0. Миндальное кислота при частом применении хорошо сужает поры. ⠀

⠀ Иллюстративное фото (pexels.com) Обязательно у косметолога: ⠀ ⠀ Классические мануальные чистки лица от черных точек опасны. Во время такой процедуры является немалый риск внести инфекцию и получить пигментацию. ⠀ Современные технологии — это атравматичные, не ручной чистки с использованием химических пилингов. ⠀⠀ Лучший пилинг, который делает черные точки мягкими, а в некоторых случаях вообще растворяет и уничтожает их это пировиноградная пилинг. После его применения поры настолько сильно сужаются, что сами выдавливают размягченные камедоны наружу, а косметологу остается их только слегка смахнуть с поверхности кожи, не травмируя ее. Напомним, ранее косметолог рассказал, как выбрать солнцезащитный крем и получить красивый загар.