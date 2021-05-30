В разведке Великобритании заявили, что коронавирус COVID-19 может иметь лабораторное происхождение. Впрочем, это нужно проверять. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании. Отмечается, что в разведке Соединенного Королевства по-новому взглянули на данные ученых, после чего признали, что версия о создании вируса SARS-Cov-2 китайскими вирусологами в Ухане является правдоподобной. Ранее сообщалось, что норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского университета Святого Георгия Ангус Далглиш собираются обнародовать дополненную версию своей работы, в которой они уже больше года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение. Напомним, США и Великобритания призвали ВОЗ возобновить поиски источника коронавируса в Китае. Отметим, в Государственном департаменте США призвали продолжить расследование происхождения коронавируса. Ранее ВОЗ опубликовала проект доклада о происхождении коронавируса. Эксперты организации назвали наиболее вероятный сценарий передачи коронавируса человеку.