Маша Ефросинина наслаждается расслабленным отдыхом в Мексике, куда она с мужем отправилась, чтобы отпраздновать свое 42-летие. Пара побывала в уникальном арт-центре и поделилась фото оттуда, теперь же ведущая продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. Эффектными кадрами с отдыха звезда поделилась в своем Instagram. Несколько дней Маша и Тимур провели в Тулум, который ей очень понравился. Артистка показала живописные фото и видео, на которых запечатлена в коротких джинсовых шортах и желтой топе. Пляжный лук Ефросинина дополнила соломенной шляпой и цветастой накидкой. В забавном ролике она показала, как пытается забраться на несколько завышен гамак. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) По словам ведущей, Тулум — прекрасное место для отдыха. "Есть сейчас очень модное слово vibe … Так вот, Тулум — это абсолютно мой vibe. Никакой буржуазии в самом вульгарном ее понимании — с крокодильими вьетнамками и пляжными сумками-хермесом. Расслабленные и улыбающиеся люди, причем все: от местных до отдыхающих, отдых на любой вкус и возможности — стена в стену с отелями с космическими ценами на ночь расположены отели с эко идеологией и абсолютно демократическими прайсами (и завтраки в них наааабагато вкуснее, чем в люксах). При желании, уже через пару дней вы будете знать все о ночной жизни и все сумасшедшие party этого места, и обзаведетесь кучей веселых и беззаботных друзей. При отсутствии этой потребности, вы можете вдвоем растворяться в божественных мероприятиях и наполняя бризе, гуляя по бесконечному пляжу. Мы поехали дальше, но я снова загадала себе сюда вернуться ", — поделилась впечатлениями звезда. Позже она с мужем перебрались на пляжный курорт Канкун, где Ефросинина не впустила возможности покрасоваться в купальнике. Она позировала на пляже в черном купальном костюме с рюшами на плечах и милом шляпке, захватывая стройной фигурой.

Маша Ефросинина похвасталась стройными формами на отдыхе в Мексике (фото: instagram.com/mashaefrosinina) "Сумеречное спокойное море способно снять все тревоги и плохие мысли, Манечка!» — всегда говорил мой папа! И ведь был прав! Ради таких пляжей стоит преодолевать тысячи километров ", — отметила Маша. Фоловеры пришли в восторг от эффектных фото и красоты теледивы. Круто, Маруся, ты светишься Какая вы красивая. И изнутри и снаружи Идеальная фигура. Идеальный фон Мария, вы супер !! Ножки точеные, колени гармоничны. Вы идеальные !!! Шикарная На фото шикарно все .. просто идеально Какая красивая! Интересы !!! Красавица Маша, вы в шикарной форме! Ох какая фигура Роскошно выглядите! Браво !!! Шикарные ноги! Шикарная женщина, крутезна личность Ранее мы писали, что именинница Маша Ефросинина похвасталась счастьем в Мексике. К слову, поездка едва не сорвалась из-за просроченного паспорта мужа ведущей.