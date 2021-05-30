Маша Ефросинина наслаждается расслабленным отдыхом в Мексике, куда она с мужем отправилась, чтобы отпраздновать свое 42-летие. Пара побывала в уникальном арт-центре и поделилась фото оттуда, теперь же ведущая продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. Эффектными кадрами с отдыха звезда поделилась в своем Instagram. Несколько дней Маша и Тимур провели в Тулум, который ей очень понравился. Артистка показала живописные фото и видео, на которых запечатлена в коротких джинсовых шортах и желтой топе. Пляжный лук Ефросинина дополнила соломенной шляпой и цветастой накидкой. В забавном ролике она показала, как пытается забраться на несколько завышен гамак. Посмотреть эту публикацию в Instagram
Маша Ефросинина похвасталась стройными формами на отдыхе в Мексике (фото: instagram.com/mashaefrosinina) "Сумеречное спокойное море способно снять все тревоги и плохие мысли, Манечка!» — всегда говорил мой папа! И ведь был прав! Ради таких пляжей стоит преодолевать тысячи километров ", — отметила Маша. Фоловеры пришли в восторг от эффектных фото и красоты теледивы. Круто, Маруся, ты светишься Какая вы красивая. И изнутри и снаружи Идеальная фигура. Идеальный фон Мария, вы супер !! Ножки точеные, колени гармоничны. Вы идеальные !!! Шикарная На фото шикарно все .. просто идеально Какая красивая! Интересы !!! Красавица Маша, вы в шикарной форме! Ох какая фигура Роскошно выглядите! Браво !!! Шикарные ноги! Шикарная женщина, крутезна личность Ранее мы писали, что именинница Маша Ефросинина похвасталась счастьем в Мексике. К слову, поездка едва не сорвалась из-за просроченного паспорта мужа ведущей.