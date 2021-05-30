Министр иностранных дел Габи Ашкенази прибыл в Каир 30 мая утром, что стало первым визитом главы ведомства за последние 13 лет. Главная цель визита — обсудить ситуацию в Газе. Об этом сообщает Ашкенази в своем Twitter.

Визит Ашкенази происходит на фоне прекращения огня между Израилем и ХАМАС после 11-дневного обмена огнем, который истек 21 мая при посредничестве Каира.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри пригласил Ашкенази обсудить режим прекращения огня, а также двусторонние связи между их странами.

"Спасибо за приглашение. Первый официальный визит МИД Израиля 13 лет. Во время визита мы проведем ряд встреч, на которых мы обсудим двусторонние вопросы, укрепление экономических и торговых связей, углубление договоренностей с сектором Газа и реабилитацию полосы (Газа — ред .) с помощью международного обеспечения ", — написал Ашкенази по прибытии в Египет.

Ашкенази заявил, что планирует "отметить, что Израиль обязан, прежде всего, вернуть своих солдат и гражданских, которых удерживает ХАМАС". Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном арабо-израильский конфликт. По его словам, мир между сторонами наступит только после признаний израильского государства.