Украинская певица MARUV, недавно выпустила клип с Филиппом Киркоровым, выступила на концерте в России. Девушка поехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить на Big Love Show. Фото с выступления она опубликовала в Instagram.

MARUV на концерте в России (фото: instagram.com/maruvofficial) Для сцены она выбрала черный боди, шляпа и стрипы. Кроме того, она надела черный широкий пояс. На девушках из балета артистки был похож одежду.

MARUV на концерте в России (фото: instagram.com/maruvofficial) Пользователи сети прокомментировали ее выступление и лук. Как красиво все; Я был, смотрел, увлекаюсь; Костюмы огонь. Аня шикарная; Как всегда, шикарно! Лучшее выступление на этом концерте; Очень красиво. Выступление и три шикарных песни были супер на этом шоу. THE BEST; Так хочется уже нормальной одежды на честно; Шикарная; Иконы, как же я скучаю по этой атмосферой; Красота; Я не могу, какая же ты крутая! Выступление вчера был огонь, Как всегда, круто; Какая красота; Хочу на концерт; Все было супер; Какие классные; соблазнительная; На Евровидении девушки из Азербайджана в одной чулке хотели, как Марув, но не получилось. Напомним, полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке. Вместе с подружками со своей танцпидтримкы они перебросили по стаканчику и станцевали лезгинку прямо на закрытом детской площадке. Из одежды на них были только сценические костюмы в стиле БДСМ. Ранее MARUV в откровенном облегающем наряде вызвало бурную реакцию сети.