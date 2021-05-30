Как ухаживали за волосами в Древнем Египте? Вы удивитесь, если узнаете, что средствами, которыми пользовались в Древнем Египте, пользуются до сих пор и довольно успешно. Какие секреты мы можем перенять у древних, рассказала на странице в Instagram трихолог Лариса Пономаренко. Когда речь заходит о Древнем Египте, то сразу вспоминается Клеопатра. Ее секреты красоты до сих пор актуальны. Стрижка горячими ножницами История свидетельствует, что Клеопатре ее служанки подрезали кончики волос раскаленными ножницами. И та же история показывает, что она была обладательницей шикарного волос. Если это правда, то Клеопатру смело можно назвать создателем метода горячей стрижки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Маски для волос Мед, имбирь, сок лимона, базовые масла (кунжутное, оливковое) и многое другое. Эти компоненты были в составе масок для волос, которые использовала Клеопатра. В современном мире эти ингредиенты добавлены во много средств по уходу за волосами, но в формах, которые более доступны волосам и несут максимальную пользу. Эфирные масла. Клеопатра часто использовала эфирные масла для ухода за кожей и волосами — чайного дерева, бергамота, апельсина, грейпфрута …. Они и сейчас используются, но в более усовершенствованных формах. Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина рассказала, как правильно приготовить косметический лед.