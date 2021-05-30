Один из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске. Там также находится его девушка, россиянка Софья Сапега, задержана вместе с им 23 мая после принудительной посадки самолета Ryanair. Об этом сообщил отец оппозиционера Дмитрий Протасевич, сообщает BBC. Отец журналиста сомневается в том, что его сын "бодрый и веселый", как Роман якобы сообщил своему адвокату на первой встрече, состоявшейся в четверг. Также отец Романа уверен, что белорусские силовики пытали сына после задержания. Семья Протасевича узнала, что он находится в минском СИЗО КГБ в пятницу, когда сестре Романа удалось передать ему посылку. "Мы не знали, где он находится, пока дочь не передала посылку. А раз ее взяли, понятно, где он находится. Она передала то, что там разрешено — предметы личной гигиены … Он (Роман, — ред.) Просил книгу через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена ", — сообщил он. Напомним, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, входящих в G7, а также глава европейской дипломатии Хосеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси. Они пригрозили режима Александра Лукашенко новыми санкциями. Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели Протасевич и Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.