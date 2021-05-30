В Украине обнаружили 1703 новых случая коронавируса за прошедшие сутки. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Также за минувшие сутки госпитализировали 1330 человек, умерли 84 пациента, выздоровели 5733 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г.. Киев (96). За сутки протестировано: методом ПЦР — 15199 человек, методом ИФА — 3289 человек, экспресс-тестами — 14002 человека. За все время пандемии в Украине заболели 2201472 человека, выздоровели 2036148 человек, а умерли — 50 472. Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что несколько регионов могут перевести в "зеленую" зону карантина. Также РБК-Украина писало, что в Ужгороде закрывают отделение городской больницы из-за отсутствия больных.