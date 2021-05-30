В Киеве сегодня из-за сложной погоду с грозой объявили первый уровень опасности. Киевлянам дали советы, как вести себя во время осложнения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 30 мая в столице ожидается гроза (И уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендовал при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

"Во время интенсивных дождей — на местах возможных подтоплений дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды УК" Киевавтодор "73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74-19 ", — призвали в КГГА. Отметим, сегодня в Киеве температура воздуха днем будет на уровне + 17 + 19, а ночью 13 + 15. Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных. Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на первый день лета.