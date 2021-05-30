В Польше сделали уже 20 млн прививок против коронавируса. Полностью вакцинированными в стране есть уже более 6500000 человек. Об этом сообщил в Twitter глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. С начала пандемии коронавируса в Польше заразились более 2800000 человек, умерли более 73 700 пациентов. "Премьер Матеуш Моравецкий определил цель: выполнить 20 млн прививок по крайней мере одной дозой до конца июня. Этот баланс удалось достичь уже сегодня", — написал Дворчик. Напомним, в Польше планируют смягчить карантин раньше запланированного. Также Правительство страны приняло решение начать вакцинацию 16-ти и 17-летних. Для того чтобы сделать прививку от коронавируса, им необходимо будет получить разрешение от законного опекуна. Кроме того, в Польше появились первые случаи бразильского штамма коронавируса. Три случая бразильского варианта были обнаружены в Южном регионе Силезия.