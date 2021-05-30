Главный редактор новостного портала Hrodna.life Алексея Шота задержан белорусскими правоохранителями в связи с расследованием административного дела за размещение сайтом материалов, власти Беларуси считает экстремистскими. Дома у журналиста продолжаются обыски — силовики изымают оргтехнику для экспертизы. Об этом сообщил отделения информации и общественных связей управления МВД в Гродно. Отмечается, что правоохранителями выявлен факт повторного размещения порталом Hrodna life "информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской". Уточняется, что речь идет о публикации материала Telegram-канала, власти Беларуси считает экстремистским. "Предстоит разобраться в рамках уже очередного для Алексея Шоты административного процесса по статье 19.11 КоАП Республики Беларусь" — уточнили в управлении. По месту жительства журналиста проводятся обыски, в ходе которого изымается оргтехника для направления на экспертизу. Напомним, днем 30 мая в Беларуси задержали главного редактора Гродненского новостного портала Hrodna.life Алексей Шота. Белорусские силовики подъехали к дому журналиста на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину. Как писало РБК-Украина, 29 мая в Беларуси освободили журналистку TUT.ВУ любовь Касперович. Она вышла на свободу после 15 суток ареста. Напомним, 25 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудили действия белорусских властей по наступлению на свободу слова. Они призвали украинских журналистов, правозащитников и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь.