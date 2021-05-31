Пророссийские боевики пять раз нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе за сутки, 31 мая. К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не был травмирован или убит.

Подробную сводку опубликовал пресс-центр штаба Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Обстрелы боевиков были зафиксированы в районе Водяного. Противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

Возле Авдеевки боевики применили в направлении украинских позиций автоматические станковые гранатометы, а вблизи Майорска — ручные противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Золотое-4 российско-оккупационные войска совершили обстрел из стрелкового оружия.

А в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Врежский БПЛА был вовремя подавлен средствами РЭБ.

«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ», — указано в сообщении.

Напомним, 30 мая, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

Как мы уже рассказывали ранее, проблемы с переговорами по Донбассу и в «нормандском», и «минском» форматах вызваны условием России – представить боевиков «ЛНР» и «ДНР» стороной конфликта, на что Украина отвечает категорическим отказом.