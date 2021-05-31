Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что у России нет задачи приостанавливать поставки газа в Украину, несмотря на строительство «Северного потока-2«.

Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

«Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры «Газпрома» и их партнеров в Украине», — заявил он.

Также Биричевский сообщил, что если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям.

По его словам, «Северный поток-2» является сугубо экономическим проектом, а в отношении транзита газа через Украину существуют определенные контрактные обязательства:

«И эти поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты».

Как сообщалось ранее, Госдепартамент США ввел санкции против четырех судов и четырех юридических лиц, которые имеют отношение к прокладке российского газопровода «Северный поток-2». При этом там не решились вводить новые ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG (занимается строительством газопровода) и ее руководителя Маттиаса Варнига (союзник российского президента Владимира Путина). Несмотря на это, НАК «Нафтогаз Украины» приветствует решение Министерства финансов США.