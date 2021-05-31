С 1 июня украинский ожидает ряд изменений, которые коснутся начисления пенсий, сферы образования, COVID сертификатов и проезда по дорогам страны.

Что изменится в Украине с 1 июня 2021 — читайте в нашем материале ниже.

Пенсии опять поднимут, но не всем

Повышение коснется тех пенсионеров, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают работать. С 1 июня им сделают новый перерасчет пенсионных выплат.

Как отметили в Пенсионном фонде, перерасчет сделают автоматически и пенсионерам не нужно никуда обращаться.

Выплаты пересчитают тем украинском, которые после назначения пенсии продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа или получили 24 месяца страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее 2 лет.

ВНО и выпускные

Основная сессия ВНО началась в конце мая и оценки знаний школьников продлится до 15 июня по графику. Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 29 июня по 16 июля. Результаты основной сессии разместят на страницах участников до 30 июня, дополнительной — до 23 июля.

Выпускные вечера в школах планируют провести после окончания основной сессии ВНО. Ориентировочные даты — с 15 по 30 Июня. Строгих ограничений на данный момент нет, но выпускников попросили соблюдать карантина и соблюдать все дополнительные меры — дистанции и маски, по возможности ограничиться минимальным количеством участников.

Каждая школа и каждый город имеет право самостоятельно выбирать формат проведения выпускного вечера и многие заявил о готовности отмечать окончание школы на свежем воздухе, чтобы родители также смогли присутствовать.

Covid-сертификаты

Первые ковидни паспорта планируют выдавать уже в конце июня. Такой документ позволит посещать Украинская страны Евросоюза, а также путешествовать на курорты без обязательных ПЦР-тестов для въезда в страну.

Процесс разработки и внедрения паспортов еще продолжается, но как отметила вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, в конце июня первые сертификаты уже будут получены.

Они будут в двух видах — цифровом и бумажном.

Новые правила для водителей

С 1 июня на дорогах Украины будут действовать новые правила для водителей крупногабаритного транспорта. Они коснутся тех, кто ездит на машинах с фактическим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Для таких автомобилей вводится сезонное ограничение и будет запрещен проезд по государственным дорогам в дневное время, если температура воздуха поднимется выше 28 градусов.

Исключение сделают только для тех грузовиков, которые перевозят: животных и птиц, скоропортящиеся продукты, опасные грузы или товары, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

