Газоснабжающие компании обнародовали базовые годовые и месячные тарифы на газ в июне. Они будут колебаться в пределах 13 гривен за кубометр.

При этом, по мнению главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олега Попенко, себестоимость голубого топлива не может превышать 11 гривен за куб, пишет «Обозреватель».

«Даже если мы ссылаемся на тарифы Амстердам+ – украинские цены все равно очень высокие. Европейская цена с доставкой газа до границы Украины около 11 грн за кубометр. Стоимость распределения – 2 грн. Максимальная цена газа с распределением должна быть 13 грн за кубометр. У нас же получается 15 грн. Цена не может быть такой физически», – отметил он.

Как известно, традиционно летом цены на газ самые низкие, но в этом году будет иначе, так как на данный момент спрос превышает предложение, поэтому никаких скидок ожидать не приходится.

«Я надеялся, что летом они придумают какие-то скидки. Есть рабочие схемы, у нас есть газ украинской добычи себестоимостью по 2,6 грн за кубометр. Можно установить фиксированную цену, как это сделала, к примеру, Болгария, на период пандемии. Но этого нет», — констатировал Попенко.

Напомним, ранее координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко отмечала, что стоимость газ за месяц уже в июне может быть установлена в пределах 12 грн за куб м. В то же время, шансов на то, что газ существенно подешевеет за лето, пока нет.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине некоторые тарифы могут увеличится более чем на 50% в связи с отменой спецобязательств по поставке газа для теплокоммунэнерго. По итогу, отопление «двушки» может подорожать почти на 1000 грн в месяц.