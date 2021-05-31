Сегодня, 1 июня, во всем мире отмечают День отцов. Этот праздник молодое — его отмечают в первый день лета 1 июня в восьмой раз.
НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывает историю праздника предлагает поделиться с родными и близкими открытками и трогательными поздравления с праздником.
История праздника
Всемирный день родителей в этом году отмечают в восьмой раз. Праздник провозглашен осенью 2012 года на 66-й сессии Генассамблеи ООН. Уже через год его стали ежегодно отмечать во всем мире в первый день лета, вместе с Международным днем защиты детей.
Поздравления и открытки
Мои дорогие родители, пусть все небесные ангелы оберегают и сохраняют ваш покой, а в другом о вас позаботимся мы, ваши любимые дети и внуки!
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Мама и папа, желаю вам любви и понимания,
Пусть ваши дети все желания исполняют
Живите в доме, где царята процветание и уют,
Пусть вас родные непременно ждут!
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Мама с папой, не печальтесь о том, что годы быстро проходят! Пусть беззаботным и радостным будет жизнь, а близкие окружают поддержкой, заботятся о вас и дарят каждую минуту жизни любовь, вознаграждая вас за все, что успели вложить в детей!
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Бесценные мои дорогие папа и мама! С праздником вас! Знайте, что всего на свете дороже для меня ваши любовь, поддержка и забота!
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Мне папа с мамой всех дороже!
Мои родные — сердцем всё моложе!
Желаю лет до ста прожить,
Чтоб в юбилей бокал шампанского испить!
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Пусть в праздник все родители смеются!
Пусть веселится позволяют и шутить!
Пусть мама с папой в семье каждой улыбнуться,
И тост поднимут, чтоб счастливо век прожить!
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Сегодня во всем мире дети говорят слова благодарности родителям. Я хочу сказать, что вы у меня самые лучшие! Желаю вам сохранить любовь друг друга еще долго-долго! Пусть у вас и у меня получится сделать еще многое из того, что мы запланировали!
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Пусть все, что загадали, моментально придет, за труд и бессонные ночи хочу сказать вам огромное «спасибо».
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Хочу пожелать всего хорошего и милого в День родителей! Дорогие и любимые, вы — те, о которых можно только мечтать! Люблю вас!
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Что Самым любимым в родительский день пожелать:
Быть смелым и никогда не унывать,
Быть добрыми и милосерднымы к детям своим,
Чтоб счастливо жили и примером стали остальным!
Напомним, сегодня, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей . Этот праздник создан для того, чтобы привлечь внимание общественности к защите прав ребенка.