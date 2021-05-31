В первый день лета, 1 июня, традиционно отмечается Международный день защиты детей, который является одним из самых старых праздников, учрежденных на международном уровне.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Так, главной целью праздника является решение проблемных вопросов, которые касаются детей, и обеспечение им безопасного и счастливого детства.

День защиты детей был учрежден в 1925 году на Всемирной конференции, в Украине его начали отмечать 1 июня 1998 года.

Предлагаем к вашему вниманию яркие открытки и поздравления в стихах и прозе по этому случаю:

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Дари сегодня чудо своим детям,

Отчаянно всегда их защищай,

Ведь за детей мы, взрослые, в ответе,

Ты это никогда не забывай!

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Тебя я поздравляю в День защиты

Прекрасных и чудесных всех детей,

Пусть будут пути к счастью им открыты,

А ты своей любовью их согрей!

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Много праздников на свете,

Всех не сосчитать!

Любят взрослые и дети

Вместе их встречать!

Но сегодня День ребенка

Празднует весь Мир,

От Парижа до Гонконга

Весть летит в эфир:

Поздравляем! Любим! Верим!

Мир вам сохраним!

Подрастайте! Улыбайтесь!

Мы вас защитим!

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С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

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Поздравляю с днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был одарен вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!

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С Днем защиты детей, чудесный ребенок! Желаю самого счастливого, доброго, веселого, яркого, интересного, радостного, солнечного, вкусного, теплого, невероятного и фантастического детства! Пусть каждый день будет с крутыми идеями и мечтами.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда сходить в Киеве на праздник 1 июня.