Бывший главарь террористов «ДНР» Александр Бородай баллотируется в депутаты Государственной думы Российской Федерации от президентской партии «Единая Россия».

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский.

«Гражданская война» в Украине — это когда первый «глава ДНР» гражданин России Александр Бородай баллотируется в Госдуму РФ от правящей партии «Единая Россия». Конечно же, это доказывает, что Россия не сторона конфликта, и Кремль никак не участвует в войне», — прокомментировал он.

Накануне журналист Юрий Бутусов рассказал, как на Донбассе заманивают наемников на военную службу в «ДНР» и «ЛНР», а также сравнил их зарплаты с зарплатами ВСУ и регулярной армией ВС РФ.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск больше нельзя использовать как переговорную площадку по Донбассу: «У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку».