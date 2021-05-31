Европейская комиссия (ЕК) предложила обновить рекомендацию Совета ЕС для того, чтобы обладатели сертификата о вакцинации от COVID-19, были освобождены от сдачи тестов на наличие инфекции и карантина.

Об этом рассказал член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«Что касается цифрового сертификата COVID, (Евро)парламент и Совет (ЕС) достигли соглашения по важному принципу: когда у вас есть такой сертификат, вы не должны подвергаться дополнительным ограничениям, если только это не является необходимым в целях обеспечения общественного здравоохранения», — сказал Рейндерс.

«Мы предлагаем не требовать ни тестов, ни карантинов для поездок лиц, прошедших полную вакцинацию или вылечившихся от этого заболевания. Такая практика уже существует во многих государствах-членах ЕС. И это не должно зависеть от вашего места назначения или отправления», — добавил он.

По словам еврочиновника, полностью вакцинированными от COVID могут считаться люди на 14-й день после получения второй дозы вакцины. В этом случае также имеются в виду препараты, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Также освобождение от ограничений должно охватывать всех выздоровевших, которые получили одну дозу двухдозовой вакцины.

Также ЕК предложила обновить общие критерии для определения зон риска и ввести механизм «экстренного торможения» для решения проблем, связанных с распространением новых штаммов коронавируса, которые могут вызвать обеспокоенность.

Также Еврокомиссия предоставила разъяснения относительно путешествий невакцинированных или не переболевших коронавирусной болезнью лиц из различных зон эпидемиологической опасности Евросоюза. К выезжающим из «зеленых» зон не применяются никакие ограничения. От путешественников из «оранжевых» зон государства-члены могут потребовать пройти тест перед отъездом (экспресс-тест на антиген или ПЦР).

ЕК предложила установить стандартный период действия для тестов на коронавирус: 72 часа для ПЦР-тестов и 48 часов — для экспресс-тестов на антигены.

Как мы уже рассказывали ранее, показатели эпидемии COVID-19 в Украине вернулись на уровень сентября 2020 года, и наблюдается положительная динамика заболеваемости.

Тем временем, в центрах вакцинации от COVID-19, которые на выходных работали в Киеве, Одессе и Львове, за два дня сделали 4 849 прививок.