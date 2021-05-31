В США трагически погиб актер Джозеф Лара, который сыграл культовую роль Тарзана в известном сериале, который выходил в 1990-х годах.

Подробности передает издание Tennessean.

Трагическая авиакатастрофа произошла в штате Теннесси. Вместе с актером погибла его жена, 66-летняя Гвен Лара-Шамблин, и еще пять человек — четыре пассажира и пилот.

Самолет Cessna C501, рухнул в озеро Перси Прист спустя несколько минут после вылета из Палм-Бич (штат Флорида). Кто им управлял — сейчас неизвестно. Никто из находившихся на борту людей не имел лицензии на управление воздушным судном этого типа.

Сообщается, что на записи разговора пилота с диспетчером явно слышен звуковой сигнал, свидетельствующий о возникшей неисправности летательной машины.

Джо Лара сыграл во многих боевиках, приключенческих фильмах и сериалах. Самые известные из них — «Конан», «Спасатели Малибу», «Тарзан на Манхэттене», «Тарзан: героические приключения», «Тарзан: история приключений» (сериал), «Стальная граница», «Американский киборг: Стальной воин» и другие.

В начале 2000-х годов Джозеф оставил кинокарьеру и занялся музыкой. На момент смерти ему было 58 лет.

Как мы уже рассказывали ранее, скончался известный украинский актер и режиссер Жан Мельников в возрасте 84 лет. Он прославился своей ролью в фильме «Весна на Заречной улице».

Тем временем, Украина планирует ввести санкции против 11 российских артистов, которые нарушили порядок въезда на территорию оккупированного Крыма.