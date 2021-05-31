Иммунитет после перенесения COVID-19 может сохраняться почти в течение года. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные 15 тысяч пациентов из северного региона Италии.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine, передает Medical Xpress.

Ученые исследовали, как часто люди, переболевшие COVID-19, повторно заражались инфекцией. Повторное заражение определялось как возникновение нового заболевания по крайней мере через 90 дней после полного исчезновения первой инфекции.

Из 15 тысяч пациентов у почти 13 тысяч через 90 дней был отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и только у 1579 человек вновь подтвердили COVID-19.

Как показывает исследование, в течение года лишь 3,9% людей, которые никогда не болели COVID-19, заразились коронавирусной инфекцией. И только 5 человек (0,31%) из тех, кто уже болел раньше, повторно заразились COVID-19. Четверо из них работали в больницах или посещали их, что увеличило риск заражения.

Повторное заражение обычно происходило после значительного времени после первого перенесения болезни. В среднем между случаями проходило 230 дней.

«Естественный иммунитет к коронавирусу, вероятно, обеспечивает защиту в течение как минимум года, что аналогично защите вакцин, о которой сообщали в недавних исследованиях», — отметили исследователи.

В то же время ученые рекомендуют не отказываться от вакцинации, даже после перенесения COVID-19, поскольку до сих пор не установлено, как естественный иммунитет защищает от новых штаммов коронавируса.

Как мы уже рассказывали ранее, Европейская комиссия предложила обновить рекомендацию Совета ЕС для того, чтобы обладатели сертификата о вакцинации от COVID-19, были освобождены от сдачи тестов на наличие инфекции и карантина.

Тем временем, показатели эпидемии COVID-19 в Украине вернулись на уровень сентября 2020 года, и наблюдается положительная динамика заболеваемости.