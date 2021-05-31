Первый летний месяц нас порадует дополнительными выходными и важными интересными праздниками. В конце месяца украинцы получат два длительных уикенды, в связи с Троица и Днем Конституции.

Сколько будем отдыхать в июне и которые важны даты и праздники будем отмечать?

Дополнительные выходные и перенос рабочих дней

В июне будет 20 рабочих дней и 10 выходных. Дополнительными выходными днями станут Понедельник, 21 июнь и понедельник, 28 июня. 20 июня будет отмечаться Троица и украинцы получат три выходных дня подряд — 19, 20 и 21 июня. А 28 июня — День Конституции, согласно выходными станут 26, 27 и 28 июня.Календарь праздников и памятных дат на июнь 2021