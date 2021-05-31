Первый летний месяц нас порадует дополнительными выходными и важными интересными праздниками. В конце месяца украинцы получат два длительных уикенды, в связи с Троица и Днем Конституции.
Сколько будем отдыхать в июне и которые важны даты и праздники будем отмечать?
Дополнительные выходные и перенос рабочих дней
В июне будет 20 рабочих дней и 10 выходных. Дополнительными выходными днями станут Понедельник, 21 июнь и понедельник, 28 июня. 20 июня будет отмечаться Троица и украинцы получат три выходных дня подряд — 19, 20 и 21 июня. А 28 июня — День Конституции, согласно выходными станут 26, 27 и 28 июня.Календарь праздников и памятных дат на июнь 2021
- 1 июня — День защиты детей
- 4 июня — Международный день невинных детей-жертв агрессии
- 4 июня — День хозяйственных судов
- 5 июня — Всемирный день окружающей среды
- 6 июня — День работников водного хозяйства
- 6 июня — День журналиста
- 6 июня — день работников местной промышленности
- 8 июня — Всемирный день океанов
- 9 июня — Международный день друзей
- 12 июня — день работников фондового рынка
- 13 июня — день работников легкой промышленности
- 14 июня — Всемирный день донора
- 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
- 18 июня — день участкового инспектора полиции 20 июня — день медицинского работника
- 20 июня-Троица
- 20 июня — Всемирный день беженцев
- 22 июня — день скорби и чествования памяти жертв войны в Украине
- 23 июня — день государственной службы ООН
- 23 июня — день государственной службы Украина
- 25 июня — день таможенной службы Украины
- 26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток
- 26 июня — Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
- 27 июня — День молодежи
- 28 июня — День Конституции Украины