В Украине 1703 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки.

Как сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо», наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), областях и Киеве (63).

За минувшие сутки были госпитализированы — 810 человек; летальных случая — 64; выздоровели — 4934 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2202494 лица;

выздоровели — 2041082 лица;

летальных случаев — 50 536;

проведено ПЦР-тестов — 10180777.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) разрешило использовать вакцину от COVID-19 производства компании Pfizer для подростков. Соответственно, в странах ЕС начнут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Стало известно, как будут приглашать на прививку в центры вакцинации от COVID-19, которые на выходных откроются в Киеве, Одессе и Львове. На вакцинацию будут приглашать по телефону.