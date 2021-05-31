Средняя зарплата штатных работников за январь-апрель 2021 года выросла на 19,8% (по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года), сейчас она составляет 13 013 гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Больше всего получают сотрудники сферы «Информация и телекоммуникации» — зарплаты там выросли на 24,7% до 24 375 гривен. В сфере «Финансовая и страховая деятельность», средние зарплаты выросли на 12,5% до 23 562 гривен.

Зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 9,9% до 23 972 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере «Временное размещение и организация питания», где они выросли на 19,7% до 7 320 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 54,5% до 11 630 гривен, педагогов — 29,0% до 10 793 гривен.

Как сообщалось ранее, в списке самых популярных сфер деятельности по количеству вакансий в апреле оказались розничная торговля, а также промышленность и производство.Цены на продукты в Украине и Польше практически одинаковые, при этом поляки тратят на еду не более 20% дохода (заработная плата там намного выше).