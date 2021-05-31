В первый день лета, 1 июня, погода в Украине будет далеко не летней. Местами температура опустилась до 7-8 градусов.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине 1 июня

По всей стране осадки кратковременные дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 12 до 16 градусов. На юге и востоке до 22.

«1 июня в связи со значительными дождями на реках бассейнов Сян, Днестр (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,5 — 1,5 м, на отдельных участках до 2 м над уровнем на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий. Возможно формирование значительного местного, склонного стока «, — предупредили синоптики.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида отметил, что несмотря на прохладный и дождливый май, вскоре погода в Украине стабилизируется и на смену дождливым дням придет настоящая летняя жара. В начале июня температура поднимется до 25 градусов и выше.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре уверены, что температура в первый летний месяц ожидается на 1,0-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков прогнозируют в пределах 43-90 мм (среднемесячное количество осадков 44-95 мм), в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм (в Карпатах и на Прикарпатье среднемесячное количество до 100-187 мм), в пределах средних многолетних значений.