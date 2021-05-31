Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на первый день лета — 1 июня.

По ее словам, завтра над Крымом и Приазовьем расположится циклон, который спровоцирует дожди на значительной территории Украины. Дожди и местами сильные ливни завтра ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины. Дожди будет сопровождать сильный ветер восточного и северо-восточного направлений.

К северу циклон не доберется, исключение — Сумская область. В западных областях небольшие дожди будут чередоваться с прояснениями.

Температура воздуха в среднем 13-19 градусов, в Приазовье около 20 градусов. ночью на севере и западе вообще холодно 4-8 градусов.

В Киеве ночью 4-7 градусов, днем 14-17 градусов. Также ожидается порывистый северо-восточный ветер.

«В ближайшее время главные дождевые события будут разворачиваться на юге, востоке и в центре Украины — то есть, пока там крутиться циклон. Потепление придет в Украину с пятницы и уже на следующей неделе можно будет наконец наблюдать на термометрах 20-25 градусов», — предупредила синоптик.

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