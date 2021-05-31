Ежегодно в Украине 1 июня отмечают Международный день защиты детей 2021 или Международный день детей (International Children’s Day). В этом году праздник выпадает на понедельник.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, День детей считается одним из самых старых международных праздников.

Решение о его проведении приняли в далеком 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, которая проходила в Женеве. Почему именно 1 июня, доподлинно неизвестно.

Одна из версий говорит, что в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил Фестиваль лодок-драконов. Праздник пришелся на 1 июня и как раз совпал со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

Позже в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, в ходе которого озвучили клятву о борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. Уже в 1950 году впервые официально был проведен праздник День детей.

День детей — напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. Традиционно в этот день проходят митинги против абортов, а также разнообразные развлекательные мероприятия и благотворительные акции и концерты.У праздника есть свой флаг Зеленый цвет полотна символизирует природу и гармонию, планета Земля — символ общего дома, звезда — единство всех рас и народов.

Напомним, 23 мая православные христиане отмечают День святого Апостола Симона Кананита — Симона Зилота.

А в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки.

