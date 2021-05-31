В Беляевском районе Одесской области правоохранители задержали злоумышленника, которого разыскивали за изнасилование ребенка.

Подробности сообщила пресс-служба Одесской области.

Как рассказали правоохранительные органы, информация о преступлении поступила в правоохранительные органы в субботу, 29 мая, после обеда. Удалось установить, что мужчина «присмотрел» восьмилетнюю девочку, которая каталась на велосипеде по улице, неподалеку от своего дома.

«Он подошел к ребенку, стал с ней разговаривать о том о сем. До тех пор, пока полностью не заговорил, отвлек внимание девочки и незаметно завел ее в заброшенное здание. Там и совершил с ней насильственные действия сексуального характера», — рассказали в полиции.

Пострадавший ребенок пришел домой и сразу рассказал обо всем родным. Затем повторила сотрудникам полиции, подробно описав злоумышленника. Это позволило быстро установить его личность и место нахождения.

В поисках правонарушителя вместе с полицейскими были задействованы пограничники, присоединились также едва ли не все односельчане девочки. Они прочесывали улицы, заброшенные здания, лесопосадки и поля и обнаружили насильника на окраине села, в построенной им же лачуге.

https://www.youtube.com/watch?v=Q1krKRS1a9s&feature=emb_title&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8

Как мы уже рассказывали ранее, в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия, раскрыли крупнейшую педофильскую сеть в стране. В нее входили не меньше 30 тысяч интернет-пользователей.