В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 31 мая — местами сегодня пройдут дожди.

Кратковременные дожди ожидаются на западе, юге и юго-востоке.

Температура воздуха будет в районе 14-16 градусов на западе, в центре и на севере 15-17 градусов, на востоке 19-24, юге 20-24 градусов.

31 мая в большинстве районов Донецкой, Луганской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.