Сегодня 1 июня — первый день лета, долгожданного теплого сезона, богатого фрукты и овощи, яркие цвета, положительные эмоции.

НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравить с началом лета родных, друзей и коллег жизнерадостными стихами и яркими открытками.

Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение стал поводом для множества интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, вбирайте солнечную энергию и озарять позитив!

***

Пусть первый день лета подарит вам счастье,

Добро и везения вам принесет.

Желание и планы пусть исполнятся,

А жизнь ваша льется без бед и забот.

Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,

Пусть песенку лета для вас споет.

Пусть ваш грусть пропадет, проносится

А вечное счастье навеки засияет!

***

Лето! Лето, наступило,

Поздравляю с этим я,

Отдыха тебе желаю,

Радости, добра, тепла!

Лета яркого тебе, впечатлений,

Веселиться, не унывать,

Настроения чумового,

Все заботы забывать!

***

Пусть закрадутся в твое сердце

Веселье, радость и тепло,

И самый летний день

Пройдет на редкость удачно!

Эмоций бурных, развлечений,

Смеха и счастья в душе,

И все три месяца рассветы

Встречать с улыбкой на лице!

Напомним, сегодня, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей . Этот праздник создан для того, чтобы привлечь внимание общественности к защите прав ребенка.