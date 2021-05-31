Сегодня 1 июня — первый день лета, долгожданного теплого сезона, богатого фрукты и овощи, яркие цвета, положительные эмоции.
НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравить с началом лета родных, друзей и коллег жизнерадостными стихами и яркими открытками.
Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение стал поводом для множества интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, вбирайте солнечную энергию и озарять позитив!
***
Пусть первый день лета подарит вам счастье,
Добро и везения вам принесет.
Желание и планы пусть исполнятся,
А жизнь ваша льется без бед и забот.
Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,
Пусть песенку лета для вас споет.
Пусть ваш грусть пропадет, проносится
А вечное счастье навеки засияет!
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Лето! Лето, наступило,
Поздравляю с этим я,
Отдыха тебе желаю,
Радости, добра, тепла!
Лета яркого тебе, впечатлений,
Веселиться, не унывать,
Настроения чумового,
Все заботы забывать!
***
Пусть закрадутся в твое сердце
Веселье, радость и тепло,
И самый летний день
Пройдет на редкость удачно!
Эмоций бурных, развлечений,
Смеха и счастья в душе,
И все три месяца рассветы
Встречать с улыбкой на лице!
Напомним, сегодня, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей . Этот праздник создан для того, чтобы привлечь внимание общественности к защите прав ребенка.