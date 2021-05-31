Власти Литвы аннулировали пропагандисту Анатолию Шарию все документы и объявили его персоной нон грата. Решение было вынесено 10 мая 2021 года.

Подробности озвучил источник в правоохранительных органах, передает РБК.

Сообщается, что после решения властей Литвы, адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения, им передали соответствующие материалы.

Литовские юристы утверждают, что успешное обжалование этого решения — маловероятно. Это связано с основательностью материалов и наличием политической поддержки этого решения.

Напомним, в начале марта Шария внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

А Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария для избрания меры пресечения в суде.

Как мы уже рассказывали ранее, ОАСК открыл производство по иску Министерства юстиции Украины к «Партии Шария». Истец просит суд запретить ее деятельность.

А в Хмельницком прекратили деятельность фейкового «городского совета», «депутаты» которого сотрудничали с блогером Анатолием Шарием, подозреваемым в госизмене