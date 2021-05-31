Шведская диета, благодаря продуманному рациону, позволит похудеть на 7 килограммов за неделю и избавит от ощущения голода.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Ivona.

Врачи-диетологи, учитывая чрезвычайную актуальность проблемы лишнего веса, из-за постоянного роста количества людей с этой проблемой, постоянно работают над ее решением. Специалистами была разработана не одна диета и множество схем похудения. Существенный вклад в решение данного вопроса сделали шведские диетологи. Они разработали краткосрочный, но удивительно действенный и продуманный курс похудения.

В основе данного метода – белковая пища. Так, главными продуктами питания являются яйца, рыба, молоко, гречка, фрукты, картофель, в небольших количествах куриное мясо.

Благодаря такому перечню разрешенных продуктов, чувства голода можно избежать, а следовательно организм не будет подвергаться стрессу, как в случае с другими диетами. Следует отметить, что именно стресс является главной движущей силой возвращения потерянных килограммов.

В случае с другими диетами, рацион является несбалансированным, что вызывает постоянный стресс. Поэтому, организм получая те или иные продукты откладывает их «про запас», перерабатывая в жировую ткань. После пройденного курса, результат не достигается.

В то же время, шведская диета, не требует дополнительного насыщения организма минералами. Это связано с тем, что замена жирных, сладких и мучных продуктов на белковые, способствует выведению из организма шлаков и, как следствие, организм правильно функционирует.

Именно поэтому, результаты которые дает шведская диета является долгосрочным.

Примерный вариант питания:

Первый день: гречневая каша на молоке, овощной салат, твердый сыр, вареная картошка и небольшой кусочек хлеба.

Второй день: гречневая каша на молоке, салат из зеленых овощей, два небольших вареных картофеля, отварная нежирная рыба, молоко, два вареных яйца.

Третий день: 60 грамм твердых сортов сыра, кусочек хлеба, молоко, стакан натурального сока из яблок, кусочек жареной нежирной курицы, два яйца, салат, заправленный минимальным количеством подсолнечного масла.

Четвертый день: две небольшие гренки, яблочный сок, фрукты, кусочек постного мяса, гречневая каша на воде, стакан молока, рисовая каша на воде, салат с подсолнечным маслом.

Пятый день: 100 грамм чистого йогурта, апельсин, небольшая отварная картошка, стакан чая без сахара, небольшая котлета из мяса, яблочный сок.

Шестой день: стакан молока, гречневая каша на воде, яблоко, апельсин, отварное мясо без жира, одна небольшая вареная картошка, вареный рис, салат из овощей с маслом подсолнечным.

Седьмой день: стакан молока, гречневая каша на воде, стакан апельсинового сока, небольшая отварная картошка, апельсин, яблоко, кусочек ржаного хлеба, мясная отбивная, салат из овощей.

Напомним, белковая диета – один из самых эффективных методов похудения, который уже успели по достоинству оценить многие девушки.