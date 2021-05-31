На саммит НАТО 14 июня 2021 года не пригласят Украину и Грузию. В нем будут принимать участие исключительно страны-участницы альянса.

Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

Так, генсек НАТО заявил, что саммит пройдет только для союзников, поскольку будет коротким.

«В следующий раз у нас, может быть, будет больше времени. И мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, но в этот раз формат с партнерами не предусмотрен», — заявил Столтенберг.

По его словам, политика открытых дверей в НАТО является большим достижением, которое позволило распространить демократию и права человека почти по всей Европе после холодной войны.

«Мы продолжаем работу со странами-аспирантами такими как Грузия и Украина. Наш месседж: сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, поскольку мы считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции», — подчеркнул Столтенберг.

Как мы уже рассказывали ранее, в РФ намерены создать новые военные соединения у западных границ, для «противостояния» НАТО.

А также, Украина пока не видит положительной реакции на намерения вступить в НАТО.