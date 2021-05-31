Президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции, которая проходила 20 мая, анонсировал первый общенациональный референдум по ситуации на Донбассе. Сейчас в Офисе президента Украины заявили, что делать это будут, если переговоры по Донбассу будут требовать такого шага.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, вопрос ОРДЛО не обязательно станет одной из первых тем, вынесенных на всенародное голосование:

«Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе».

Он также заявил, что какого-либо вопроса на референдум или решения в нарушение нашей Конституции не может быть даже гипотетически.

Ранее Подоляк также отмечал, что проблемы с переговорами по Донбассу и в «нормандском», и «минском» форматах вызваны условием России – представить боевиков «ЛНР» и «ДНР» стороной конфликта, на что Украина отвечает категорическим отказом.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск больше нельзя использовать как переговорную площадку по Донбассу: «У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку».

Он также отмечал, что переговоры по Донбассу можно перенести из Минска в нейтральную страну — Швейцарию или Финляндию.