Показатели эпидемии COVID-19 в Украине вернулись на уровень сентября 2020 года, и наблюдается положительная динамика заболеваемости.

Об этом сообщили в ходе селекторного совещания у президента Владимира Зеленского.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года, как по количеству занятых коек, так и по числу активных случаев болезни, которых на сегодняшний день 110 876.

Из 74 675 коек, предусмотренных для больных с COVID-19 сейчас заняты только 14 451 (19%). Одновременно с этим освобождаются аппараты искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и койки в интенсивной терапии (реанимции) — занято только 30%.

Шмыгаль также напомнил, что в эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение «Дія». Их вакцинируют на спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах:

«В субботу было вакцинировано девять тысяч человек и более 6 100 — в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику».

Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что карантин в Украине летом планируют ослабить, поскольку серьезных вспышек COVID-19 не фиксируется.

Известный американский ученый Питер Хотез заявил, что нужно установить точные причины возникновения COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.