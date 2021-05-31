Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за сообщения о наличии бомбы на борту.

Об этом сообщает France24.

Известно, что в воскресенье, 30 мая, борт из Дублина в Краков неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлина. Самолет остался на взлетной полосе до утра 31 мая.

На борту было 160 человек, рейс прибыл в аэропорт «Берлин-Бранденбург» около 20:00.

Представитель полиции Берлина заявил, что сотрудники провели проверку, опасных предметов не выявили.

Все пассажиры были эвакуированы, а их багаж также подвергся досмотру. Представители берлинской полиции заявили, что пассажиры рейса улетят в Польшу запасным рейсом.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко накануне прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске, с которого сняли основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку. Он заявил, что сообщение о минировании поступило в Афины, Минск и Вильнюс одновременно, но после того, как белорусские диспетчеры передали информацию о бомбе пилотам Ryanair, было принято решение посадить самолет в Минске. Однако, как выяснилось, угрозы от ХАМАС на почту поступили позже, чем пилотам Ryanair сообщили о бомбе. Позже исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири назвал неправдивой и неточной расшифровку переговоров пилота с диспетчером аэропорта в Минске, которую ранее опубликовала Беларусь.