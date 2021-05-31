В центрах вакцинации от COVID-19, которые на выходных работали в Киеве, Одессе и Львове, за два дня сделали 4 849 прививок.

Подробности обнародовала пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

Вакцинацию в центрах проводили препаратом Coronavac производства компании Sinovac (Китай). Прививки делала 21 мобильная бригада.

«В пилотных центрах отрабатывают алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях и рекомендуют другим областям последовать примеру, открывать центры на базе спортивных, культурных сооружений и выставочных залов», — сообщили в ведомстве.

Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, открытие подобных центов по алгоритму, разработанному Минздравом, находится в сфере ответственности местных властей.

«Каждая область имеет такие объекты, это не обязательно должны быть большие стадионы. В мире людей вакцинируют в театрах, музеях и даже церквях и центрах паломничества. Когда Украина получит большое количество вакцины, именно благодаря таким центрам мы сможем прививать максимальное количество людей», — сказал он.

Центры массовой вакцинации на первых этапах будут работать в выходные дни. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против Covid-19 в приложении или через сайт «Дія» или через контакт-центр Минздрава.

Как мы уже рассказывали ранее, карантин в Украине летом планируют ослабить, поскольку серьезных вспышек COVID-19 не фиксируется.

А известный американский ученый Питер Хотез заявил, что нужно установить точные причины возникновения COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.