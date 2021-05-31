Столичные полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в жилом доме в Шевченковском районе Киева.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв.

Предварительно установлено, что в руках 43-летнего мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

На днях в Одессе прогремел взрыв в жилом доме и начался пожар. Инцидент произошел в многоэтажке на Фонтанской дороге, 17.

В Иране утром 2 мая на химическом заводе в провинции Кум произошел мощный взрыв. Во время тушения пожара пострадали двое спасателей.