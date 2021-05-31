Николаевская областная прокуратура обратилась в Николаевский окружной административный суд с просьбой отменить региональный статус русского языка в Николаеве. Прокуратура просит признать недействительным решение горсовета от 21 августа 2012 года №19/4.

Подробности рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

Накануне Николаевский городской совет на своем заседании отказался отменить региональный статус русского языка.

«Поскольку решение совета от 21.08.2012 №19/4 сейчас является действующим, областной прокуратурой, с целью признания его противоправным и недействительным, в Николаевский окружной административный суд направлено соответствующее исковое заявление», — говорится в письме прокуратуры.

По словам омбудсмена, депутаты горсовета «неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения», хотя должны были отменить региональный статус русского языка в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона о языке.

«В связи с этим я дважды обращался в ОГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке. Надеюсь, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение», — добавил Кремень.

На сегодняшний день, региональный статус русского языка, действует на территории Днепропетровского и Луганского областных советов, Белгородского городского и районного советов Одесской области, Волокивского, Тарасовецкого, Прутского, Великобудского и Острицкого сельских советов Закарпатской области.

Как мы уже рассказывали ранее, Харьковский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Харькове. Так, решение городского совета, которое было принято 20 августа 2012 года признано противоправным.

А бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Украине нужно демонополизировать русский язык.