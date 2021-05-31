В Одесской области застрелился военнослужащий. Это третий подобный случай за последнее время, до этого сообщалось о смерти двух пограничников, оба застрелились на рабочем месте.

В этот раз, по информации Оdessit.ua, трагедия произошла в селе Радостное. Как сообщают журналисты, погиб Ярослав Ганюченко.

Мужчина покончил с собой из автомата в оружейной комнате во время смены нарядов. Известно, что военнослужащий был призван из Умани в 2020 году. Погибшего сослуживцы характеризуют хорошо. Конфликтов у него не было. Недавно мужчина вернулся из отпуска и был в хорошем настроении.

Информацию подтвердили в пресс-службе ВСУ:

«30 мая в одной из воинских частей ВМС ВС Украины произошел трагический случай гибели военнослужащего. Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия. По указанию командующего Военно-Морских Сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка».

Как сообщалось ранее, в Запорожской области в городе Энергодар, на посту покончила с собой военнослужащая Национальной гвардии Украины.

27 мая российский снайпер застрелил украинского военного в районе населенного пункта Новотошковское.