Карпаты 31 мая, в последний день весны, засыпало снегом. Температура воздуха опустилась до нуля градусов.

Подробност и фото стихии опубликовала пресс-служба МВД Украины.

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, на горе Поп Иван Черногорский в последний день лета пасмурно, падает снег.

Видимость ограничена до 50 метров, ветер северо-восточный, он достигает 8-10 метров в секунду. Температура воздуха — 0 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз погоды на июнь, июль и август. В первый месяц температура ожидается около 20-25 градусов тепла. В июле будет жарче, а август будет самым знойным в этом сезоне.

А в целом, погода в июне в Украине будет довольно умеренная и периодически ненастная. Синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры с волнами похолодание и очень много дождей.