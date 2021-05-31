Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что благодаря временному водопроводу, который проложили военные в Крыму, удалось снять водную блокаду с аннексированного полуострова.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Важно отметить, что Вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км», — заявил он.

Он также добавил, что это позволит снять водную блокаду с полуострова до завершения строительства магистрального водопровода. Речь идет о трубопроводе, который проложили в 2020 году, соединив Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму для поставки воды в Симферополь.

При этом накануне в Москве в очередной раз обвинили Украину в «водной блокаде» оккупированного Крыма и заявили, что это может привести к «очередной гуманитарной катастрофы».

Российское научно-исследовательское судно начало бурения скважин в Азовском море для поиска пресной воды для оккупированного Крыма. Предполагается, что в море могут быть прарусла рек Дон и Кубань.