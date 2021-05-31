Карантин в Украине летом планируют ослабить, поскольку серьезных вспышек COVID-19 не фиксируется.

Соответствующее заявление в интервью ТСН сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась:

«Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления».

Он также добавил, что некоторое послабление карантина летом целесообразно, ведь сейчас в Украине нет масштабных вспышек COVID-19:

«Нет такой вспышки, таких масштабных, поэтому мы говорим о золотой середине между способностью медицинской системы лечить и экономическими другими вещами».

Известный американский ученый Питер Хотез заявил, что нужно установить точные причины возникновения COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) разрешило использовать вакцину от COVID-19 производства компании Pfizer для подростков. Соответственно, в странах ЕС начнут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет.