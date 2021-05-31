В Ужгороде в маршрутке произошла драка между мужчиной и женщиной с ребенком. 57-летний мужчина встал со своего места и начал дергать 36-летнюю женщину, а когда она его оттолкнула, ударил в лицо.

Подробности сообщила полиция Закарпатской области.

Как сообщается, избиение женщины произошло на глазах ее маленького ребенка. Мужчина нанес еще несколько ударов ногой, после чего вышел из маршрутки и ушел в неизвестном направлении.

Потерпевшая сразу же вызвала полицию.

Правоохранители быстро нашли мужчину, который был под воздействием алкогольного опьянения. Свои действия он объяснить не смог.

На видео, которое было опубликовано в сети можно услышать, как мужчина упрекает женщину с ребенком, что она не уступила место пожилой пассажирке.

По данному инциденту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УКУ (легкое телесное повреждение).

За избиение женщины мужчине грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

https://www.youtube.com/watch?v=TkTS81a_xBI&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F

Как мы уже рассказывали ранее, в Херсонской области разгорелся новый скандал — водитель маршрутки выгнал школьника из транспорта за то, что тот хотел оплатить проезд монетами.

А тем временем, в Кривом Роге местные жители будут бесплатно ездить в общественном транспорте.