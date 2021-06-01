Пророссийские боевики 1 июня трижды нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе. К счастью, в результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Сводку опубликовал пресс-центр штаба Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Обстрелы боевиков были зафиксированы недалеко от населенного пункта Новгородское. Враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенного пункта Пески боевики применяли стрелковое оружие.

«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ», — указано в сообщении.

На сегодняшний день, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными.

А 31 мая, боевики десять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В частности, оккупанты совершили дистанционное минирование и один пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Как мы уже рассказывали ранее, РФ продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства.

А тем временем, в РФ заявляют, что Киев продолжает саботировать Минские соглашения, призвав признать стороной, ответственной за соблюдения перемирия не ОРДЛО, а Россию.