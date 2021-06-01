Украинские больницы могут отдать под управление бизнесменам. Это один из приоритетов Виктора Ляшко на посту министра здравоохранения.

О том, как это отразиться на работе больниц и кошельках пациентов, говорится в материале «Сегодня».

Отметим, все 30 лет независимости медицину в Украине недофинансировали, а в стране свыше 1000 больниц. Недавно ситуацию немного улучшила медреформа — медучреждения начали получать деньги за каждого пациента, а не остатки из бюджета. Однако денег из госбюджета как не хватало, так и не хватает на все больницы.

Накануне Ляшко заявил, что у него готов законопроект о концессии в сфере здравоохранения как одном из элементов дополнительных поступлений средств в бюджет.

Концессия, поясним, это форма государственно-частного партнерства (нечто среднее между арендой и приватизацией). При этом, как и в аренде, больница остается в государственной собственности. При этом как в приватизации, предприниматель может развивать и улучшать предприятие.



Адвокат Анастасия Гурская говорит, что концессия в медицинской сфере с учетом действующего законодательства может означать передачу действующих медицинских учреждений в управление частным лицам:

«Они должны инвестировать в реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт и техническое переоснащение медучреждений и строительства новых. Фактически это должно увеличивать возможности населению получать высококвалифицированную медицинскую помощь как на безоплатной, так и на платной основе».Больницы станут платными?

Если в больницах нельзя будет заработать, то бизнесу они и не потребуются. Тем более, что сначала в медучреждения нужно вложить большие деньги на ремонт и переоборудование. Что предложит Ляшко пока неизвестно.

Вариантов немного: либо государство заплатит из налогов, или пациенты – с кошелька. Или за счет того и другого. Недаром в последнее время поднимается вопрос сооплаты за медицинские услуги. То есть, чтобы часть медицинских услуг платила Национальная служба здоровья Украины, а часть – пациенты.

«Концессионер не может работать в убыток. За услуги Программы медицинских гарантий (ПМГ) инвестор получит средства от НСЗУ, другие услуги, которые не входят в ПМГ, концессионер сможет предоставлять на коммерческих условиях. Поэтому нужно найти баланс между услугами ПМГ и коммерческими», – рассказал председатель Комитета Михаил Радуцкий.

Но большинство услуг по лечению украинцев продолжит оплачивать НСЗУ, сейчас эти средства получает больница напрямую. Этих средств достаточно для заработка. Например, по итогам прошлого года, в больницах на счетах скопилось 16 млрд грн.

«Для инвестора будет перечень требований, который будет прописан в договоре. Например, сохранение персонала больницы в течение определенного времени, повышение уровня заработной платы для работников», – обещает Радуцкий.Тогда как бизнес будет зарабатывать на больницах?

Если сделать так, чтобы больницы приносили прибыли, то за управление ими будет конкуренция. Но такие условия нужно создать.

Эксперты отмечают, чтобы бизнес заинтересовался коммунальными больницами, нужно позволить брать в концессию не одну больницу, а несколько или сеть. Тогда концессионеру будет куда развивать их и вкладывать средства. К тому же здания больниц огромные, даже в поселках, где такие площади не нужны. Это помещение, которые можно было использовать под сопутствующие медицинские услуги, не предусмотренные государственными гарантиями.

Главный риск передачи больницу в концессию заключается в том, что концессионеры будут отбираться через непрозрачный государственный конкурс.

«Тогда получать привлекательные контракты будут компании, близкие к медицинскому руководства региона, что не принесет никакой пользы, так как реальной модернизации лечебных учреждений и улучшения медицинских услуг не будет», – говорит Александр Кудрявцев, управляющий адвокатским «Александра Кудрявцева».

Еще один риск – концессионное соглашение будет заключено или просчитано плохо. Потенциально проблемы могут быть с периодом концессии.

«Если он будет слишком мал, то компания будет пытаться «отбить» свои инвестиции слишком быстро, что может повлиять на качество услуг. Или же с нормами и пределами оплаты. Такая проблема, например, была в Боливии, когда в концессию отдали водоканал. Там разительно выросли тарифы и стали неподъемными для граждан», – считает Анастасия Иванцова, руководитель направления повышения осведомленности населения VoxCheck.

Как сообщалось ранее, в одной из больниц Киевской области врачи подделывают справки больных COVID-19, чтобы быстрее выписать из больницы.