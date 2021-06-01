В течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4 / 27,6 грн.

Такое мнение озвучил Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

«Стабильный курс гривни во многом помогает продажу валюты населением. Чистая продажа иностранной валюты со стороны населения Украины с начала года превысил 1100000000 долл. При этом объем чистой покупки иностранной валюты Нацбанком с начала года остается на отметке 220 500 000 долларов» , — сказал он.

Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,04-0,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,47 до 27,53 грн (0,2%). Спрос / предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,42 / 27,44 до 27,49 / 27,51 (0,2%). Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,39 / 27,57 до 27,40 / 27,58 (0,04%). При этом спрэд между средним продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 24-28 мая 2021 не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов. Таким образом, НБУ отказывается от валютных интервенций восьмую неделю подряд.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 заложено среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 составляет 28,8 гривен за доллар.

Как мы уже рассказывали ранее,цены на продукты в Украине продолжат расти и в июне. Эксперты отмечают, что стоимость продуктов с овощной группы, и сейчас достаточно высока, будет оставаться такой как минимум до конца второй декады июня.