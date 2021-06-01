Погода в Украине 2 июня будет продиктована влиянием циклона — дожди продолжат заливать большинство регионов.
Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко.
По ее словам, завтра влажная погода охватит большинство областей Украины. Также прогнозируется грозы и порывистый до сильного ветер. Без осадков возможно будет на северо-западе и крайнем севере Украины.
Также прояснения ожидаются на юге.
Температура воздуха во вторник остается без особых изменений, в течение дня 15-19 градусов на юге и востоке местами до 20 градусов.
В Киеве 2 июня есть вероятность дождя, будет еще прохладно — температура воздуха максимальная 16-17 градусов.
Потеплеет с пятницы, а следующая неделя уже будет теплой: 20-25 градусов.
Народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз погоды на июнь, июль и август.
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