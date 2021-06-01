Погода в Украине 2 июня будет продиктована влиянием циклона — дожди продолжат заливать большинство регионов.

Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра влажная погода охватит большинство областей Украины. Также прогнозируется грозы и порывистый до сильного ветер. Без осадков возможно будет на северо-западе и крайнем севере Украины.

Также прояснения ожидаются на юге.

Температура воздуха во вторник остается без особых изменений, в течение дня 15-19 градусов на юге и востоке местами до 20 градусов.

В Киеве 2 июня есть вероятность дождя, будет еще прохладно — температура воздуха максимальная 16-17 градусов.

Потеплеет с пятницы, а следующая неделя уже будет теплой: 20-25 градусов.

Народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз погоды на июнь, июль и август.

Карпаты 31 мая, в последний день весны, засыпало снегом. Температура воздуха опустилась до нуля градусов.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.