1 июня во всем мире отмечается Всемирный день защиты детей. Это праздник был учрежден Международной демократической федерацией женщин в 1949 году.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Новое Время.

Отмечается, что следствием двух мировых войн стало тотальное обнищание населения, голод и эпидемии. В обществе назрела потребность обеспечить доступ к элементарным благам, наподобие образования и качественной еды, детям из разных социальных слоев.

Начало работы было положено в 1954 году Генеральной ассамблеей ООН, выпустила резолюцию № 836. Документ содержал действенный призыв к сотрудничеству социальных институтов всех стран в интересах несовершеннолетних. Конечной целью стало определение перечня формальных прав ребенка, их соблюдение, а также обеспечение подрастающему поколению условий для развития. Была предложена и дата Дня защиты детей — 1 июня, которую предстояло отмечать начиная с 1959 года. Это должно было послужить материальным подтверждением поддержки государств политики заботы о подрастающем поколении.

День защиты детей появился в украинском календаре в 1998 году, после того, как 30 мая 1998 «в поддержку инициативы Министерства Украины по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей „Украина — детям“ и других общественных организаций», второй президент Украины Леонид Данилович Кучма подписал Указ № 568/98 «О дне защиты детей», который предписывал отмечать его в Украине ежегодно 1 июня.

Для контроля за выполнением Указа, а также других норм права, призванных защитить права детей, создано специальное структурное подразделение в Секретариате президента. Также функция защиты прав ребенка является приоритетным направлением работы Уполномоченного по правам человека.

Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА писала об истории и традиции праздника международного дня защиты детей.