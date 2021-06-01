Каждый год 6 июня в Украине отмечают День журналиста.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, рождению праздника сотрудники СМИ должны быть благодарны первому президенту Леониду Кравчуку.Не давайте спуску никому: Зеленский поздравил журналистов с праздником

25 мая 1994 года он подписал Указ № 251/94, который предписывал установить в республике новый «профессиональный праздник работников средств массовой информации — День журналиста». Почему именно 6 июня

В этот день в 1992 году Союз журналистов Украины стал членом Международной федерации журналистов. В Киеве также рассматривали дату 15 мая — в этот день в 1848 году в Галичине вышла первая украиноязычная газета «Зоря Галицька».

6 июня, несмотря на праздник, не является в Украине выходным днем.

Интересно, что помимо Дня журналиста работники СМИ отмечают еще ряд профессиональных праздников:

3 мая – Всемирный день свободы прессы

2 июля – Международный день спортивного журналиста

8 сентября – Международный день солидарности журналистов

12 ноября – День украиноязычной прессы

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи

13 февраля – Всемирный день радио

16 февраля – День военных журналистов ВСУПоздравления на День журналиста

Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником. Путь журналиста непрост, нужно бороться со многими искушениями и находить лазейки в действия противоборствующих сил. Пусть же ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересно.



Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в мире. Спасибо тебе за наши знаний и то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.



Ваша работа важна и опасна,

Ведь всегда Вы на передовой.

Пишите статьи Вы не напрасно —

Это глоток правды основной.

Дай Вам Бог терпенья и удачи,

Дай защиты Бога каждый час!

Пусть нас радуют все Ваши передачи,

Публикации, анонсы, чести глас!

Напомним, 6 июня православные христиане отмечают Вознесение Господне — один из важнейших православных праздников. В этот день стоит с особым уважением отнестись к церковным традициям, соблюдая все правила и не нарушая запреты.

Ежегодно на 50 день после Пасхи отмечают Троицу. Праздник называют рождением христианской церкви. По Евангелию, апостолы этого дня стали проповедовать на разных языках мира, поскольку на них сошел Святой Дух.